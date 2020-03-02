2 Mar 2020 16:13
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News Code: 83698740
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Dünyanın en güçlü Paralimpik parahaltercisinin cenaze töreninden kareler

Urmiye, İRNA- Dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden dünyanın en güçlü Paralimpik parahaltercisi Siyamend Rahman'ın cenaze töreni, bugün Üşneviye ilçesinde düzenlendi. Dünyanın en güçlü Paralimpik sporcusu İranlı süper ağır sıklet parahalterci Siyamend Rahman, dün 2 Mart akşamı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Fotoğrafçı:Taha Asgerhani

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