2 Mar 2020 16:04
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News Code: 83698008
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İsfahan’da düzenlenen Heykel Sempozyumu'ndan kareler

İsfahan, İRNA- 22 Şubat'ta İsfahan Belediyesi Teknik Atölyesi'nde başlayan İsfahan Heykel Sempozyumu, sanatçıların yeni fikirlerinden Nevruz günlerinde yararlanmayı hedefliyor. Sempozyum 3 Mart günü sona erecek. Fotoğrafçı: Zehra Bağban

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