Ahvaz, İRNA- İran-Irak sınırındaki Huzistan iline bağlı Behbehan ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle ağaçların çiçek açması güzel manzaralar oluşturdu. Fotoğrafçı: Ali Moaref
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İranlı şoförler Türkiye'de karantina altına alındı
Tahran, İRNA- İran Gümrük Genel Müdürlüğü Sözcüsü Ruhullah Latifi, İran-Türkiye sınırının yük…
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İran'da kanser hastaları ABD yaptırımlarının hedefinde
Tahran, İRNA- France 24 Haber Kanalı, Tahran'ın batısında yer alan Elburz ilinde ilaç üretim…
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Dünyanın en güçlü Paralimpik parahaltercisinin cenaze töreninden kareler
Urmiye, İRNA- Dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden dünyanın en güçlü Paralimpik…
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İsfahan’da düzenlenen Heykel Sempozyumu'ndan kareler
İsfahan, İRNA- 22 Şubat'ta İsfahan Belediyesi Teknik Atölyesi'nde başlayan İsfahan Heykel Sempozyumu…
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İran'ın güneybatısında bahar çiçekleri
Ahvaz, İRNA- İran-Irak sınırındaki Huzistan iline bağlı Behbehan ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle…
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İran ve Umman ortak film yapacak
Tahran, İRNA- Kültür ve İslami İletişim Kurumu Kültür İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı…
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Türkiye ile Suriye arasındaki sorunun çözümü için çalışıyoruz
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran'ın Türkiye-Suriye ihtilafı ile…
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Uluslararası Azerbaycan Bahar Festivali İran'ın katılımıyla düzenlendi
Bakü, İRNA- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün 189 km batısındaki Kürdemir kentinde Uluslararasi…
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Merkez Bankası Başkanı'ndan İsviçre finans mekanizması ve ABD yaptırımları açıklaması
Tahran, İRNA- Merkez Bankası Başkanı Abdünnasır Himmeti, İsviçre finans mekanizması ile ilgili…
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İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, bugüne kadar İran'da korona virüsünden…
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