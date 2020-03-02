2 Mar 2020 15:59
Journalist ID: 2394
News Code: 83697984
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İran'ın güneybatısında bahar çiçekleri

Ahvaz, İRNA- İran-Irak sınırındaki Huzistan iline bağlı Behbehan ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle ağaçların çiçek açması güzel manzaralar oluşturdu. Fotoğrafçı: Ali Moaref

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