1 Mar 2020 21:04
Journalist ID: 2394
News Code: 83696418
0 Persons

Acil Özel Harekat personeli, korona hastalığıyla mücadelenin ön cephesinde

Tahran, İRNA- Acil Özel Harekat personeli, Korona hastalığıyla mücadelede çeşitli koruyucu ekipmanlarla hastaları mücadelenin ön cephesine götürmektedir.. Bu personelin çabalarının bir kısmı görüntülerde görülmektedir.

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 9 =