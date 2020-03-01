Tahran, İRNA- Acil Özel Harekat personeli, Korona hastalığıyla mücadelede çeşitli koruyucu ekipmanlarla hastaları mücadelenin ön cephesine götürmektedir.. Bu personelin çabalarının bir kısmı görüntülerde görülmektedir.
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Acil Özel Harekat personeli, korona hastalığıyla mücadelenin ön cephesinde
Tahran, İRNA- Acil Özel Harekat personeli, Korona hastalığıyla mücadelede çeşitli koruyucu…
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Dünyanın en güçlü Paralimpik parahaltercisi İranlı Siyamend Rahman vefat etti
Mahabad, İRNA- Dünyanın en güçlü Paralimpik sporcusu İranlı süper ağır sıklet parahalterci…
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İran-Irak sınırında yer alan Mehran Sınır Kapısı'nda ticari faaliyet yeniden başladı
İlam, İRNA- İlam Gümrükler Genel Müdürü Ruhullah Gulami, bugün Pazar gününden itibaren Mehran…
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Karatecimiz Dünya Karate-1 Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Tahran, İRNA- Dünya Karate-1 Şampiyonası'nda yarışan İranlı erkek karateci Behmen Asgeri -75…
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İranlı kadın karateci Dünya Karate-1 Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Tahran, İRNA- Dünya Karate-1 Şampiyonası'nda İranlı kadın karateci Hamide Abbasali 68 kg’de…
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İran belgeseli BM'de gösterime girecek
İlam, İRNA- İlamlı belgesel film yapımcı ve yönetmeni Fetullah Emiri'nin yönettiği "Yok Olma…
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İranlı kadın atıcı dünya sıralamasında bir basamak yükseldi
Tahran, İRNA- İranlı kadın atıcı Gülnuş Sıbketullahi, Uluslararası Atış Sporları Federasyonu…
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İran üniversite ve öğretim görevlilerinin diğer ülkelerdeki meslektaşları ile yayınladıkları ortak makaleler arttı
Tahran- İRNA- İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Mansur Gulami, İran üniversite ve öğretim…
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Deniz taşıtları Şehit Recayi Limanı'na demirlemeden önce kontrolden geçirilmektedir
Bender Abbas, İRNA- Hürmüzgan Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Allahmurad Afifipur,…
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İran’da Korona’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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