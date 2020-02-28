28 Şub 2020 13:46
Journalist ID: 1942
News Code: 83694186
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Çahar Mahal Bahtiyari’nin tarihi mekanları dezenfekte edilmekte

Tahran, IRNA- Çahar Mahal Bahtiyari ilinde bulunan tarihi mekanlar koronavirüs ile mücadele çerçevesinde düzenli olarak dezenfekte edilmektedir.

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