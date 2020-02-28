28 Şub 2020 09:38
Journalist ID: 1942
News Code: 83693975
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Ahvaz kentinde cadde ve sokakların dezenfekte faaliyetlerinden görüntüler

Tahran, IRNA- Huzistan ilinin Başşehri Ahvaz’da cadde ve sokaklar koronavirüsle mücadele çerçevesinde düzenli olarak dezenfekte edilmektedir.

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