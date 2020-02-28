28 Şub 2020 09:26
Journalist ID: 1942
News Code: 83693968
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Astara’da meske dağıtıldı

Astara, IRNA- Astara kentinde koronavirüs ile mücadele kapsamında halka binlerce maske dağıtıldı.

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