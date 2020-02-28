Astara’da meske dağıtıldı

Astara, IRNA- Astara kentinde koronavirüs ile mücadele kapsamında halka binlerce maske dağıtıldı.
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İran’da korona’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 34 kişiye yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Koronavirüs teşhis kiti üretimi haftaya başlayacaktır
Tahran, IRNA- Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde gelecek haftadan itibaren virüsün teşhis…
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Çahar Mahal Bahtiyari’nin tarihi mekanları dezenfekte edilmekte
Tahran, IRNA- Çahar Mahal Bahtiyari ilinde bulunan tarihi mekanlar koronavirüs ile mücadele…
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Korona ile mücadelede Çin’in İran’a yardım paketi ülkeye getirildi
Tahran, IRNA- Koronavirüs ile mücadele kapsamından Çin hükümetinin İran’a yaptığı yardım paketi…
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İran’ın ilaç ve tıbbi malzemeye ulaşmasını engelleyen ambargolar aleyhine kampanya başlatıldı
Tahran, IRNA- Yurt dışında yaşayan bazı İran vatandaşları BM Genel Sekreteri ve Dünya Sağlık…
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İranlı yetkililerin Korona’ya yakalandıklarını bildirmeleri şeffaflığın göstergesidir
Tahran, IRNA- İran’ın Hırvatistan Büyükelçiliği yayınladığı açıklamada İranlı yetkililerin…
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Rusya: Amerika’nın İran füze programını destekleyen 4 ülkeye ambargoları yasa dışıdır
Moskova, IRNA- Rusya Duma Uluslararası Komisyon Başkanı Leonid Seloteski Amerika’nın İran füze…
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İran’ın Fars Körfezi kıyısındaki ülkelere uçuşları durduruldu
Tahran, IRNA- Koronavirüs’tan dolayı kaygılar İran’ın Fars Körfezi Kıyısı ülkelerine uçuşlarını…
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Ahvaz kentinde cadde ve sokakların dezenfekte faaliyetlerinden görüntüler
Tahran, IRNA- Huzistan ilinin Başşehri Ahvaz’da cadde ve sokaklar koronavirüsle mücadele çerçevesind…
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Astara’da meske dağıtıldı
Astara, IRNA- Astara kentinde koronavirüs ile mücadele kapsamında halka binlerce maske dağıtıldı.
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