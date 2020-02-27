27 Şub 2020 10:32
Journalist ID: 1942
News Code: 83693086
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Kum kentinde korona’ya yakalana hastaların tedavisi

Kum, IRNA- Kum kentinin 3 hastanesinde Koronvirüs’e yakalanan tedavi altına alınan hastaların görüntüleri.

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