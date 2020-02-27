27 Şub 2020 10:03
Journalist ID: 1942
News Code: 83693036
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Tahran’da toplu taşıma araçlarının dezenfeksiyonu

Tahran, IRNA- Koronavirus ile mücadele çerçevesinde her gün düzenli olarak Tahran’da toplu taşıma araçları olan otobüsler ve metro haltları dezenfekte edilmektedir.

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