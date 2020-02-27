Tahran, IRNA- Koronavirus ile mücadele çerçevesinde her gün düzenli olarak Tahran’da toplu taşıma araçları olan otobüsler ve metro haltları dezenfekte edilmektedir.
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Kum kentinde korona’ya yakalana hastaların tedavisi
Kum, IRNA- Kum kentinin 3 hastanesinde Koronvirüs’e yakalanan tedavi altına alınan hastaların…
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Baharvend: İran her zaman Yemen savaşının son bulması müzakerelerini desteklemektedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Mohsen Baharvend, İran’ın her…
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Tahran’da toplu taşıma araçlarının dezenfeksiyonu
Tahran, IRNA- Koronavirus ile mücadele çerçevesinde her gün düzenli olarak Tahran’da toplu…
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WHO: İran Koronavvirüs ile mücadele için gerekli kapasitelere sahiptir
Tahran, IRNA- Uluslararası Sağlık Örgütünün (WHO) Tahran temsilcisi, İran’ın Koronavirüs ile…
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Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı İran Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
Tahran, IRNA- Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı General Fuat Mehmedov, İran Deniz Kuvvetleri…
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Bageri Keni: Amerika, İran’ın ilerleme hakkını elinden almaya çalışıyor
Tahran, IRNA- İran Yargı Erki Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali Bageri…
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AB: Amerika ambargoları, İran’ın KOEP çerçevesindeki menfaatlerine ulaşmayı engelledi
Tahran, IRNA- AB Dış Politika KomiseriJosef Borrell, Amerikan ambargolarının İran’ın Kapsamlı…
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Nahcivan, Koronavirüs ile mücadelede İran’a destek verdiğini bildirdi
Bakü, IRNA- Nahcivan Meclis Başkan Yardımcısı Azer Zeynelov, İran’ın Nahcivan Başkonsolosu…
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Bocnurd’da Kış
Bocnurd, IRNA- Bocnurd kentinde yağan kar kenti beyaz örtüyle örttü.
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Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve kargo uçuşları durduruldu
Ankara, IRNA- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve…
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