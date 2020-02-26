Bocnurd, IRNA- Bocnurd kentinde yağan kar kenti beyaz örtüyle örttü.
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AB: Amerika ambargoları, İran’ın KOEP çerçevesindeki menfaatlerine ulaşmayı engelledi
Tahran, IRNA- AB Dış Politika KomiseriJosef Borrell, Amerikan ambargolarının İran’ın Kapsamlı…
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Nahcivan, Koronavirüs ile mücadelede İran’a destek verdiğini bildirdi
Bakü, IRNA- Nahcivan Meclis Başkan Yardımcısı Azer Zeynelov, İran’ın Nahcivan Başkonsolosu…
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Bocnurd’da Kış
Bocnurd, IRNA- Bocnurd kentinde yağan kar kenti beyaz örtüyle örttü.
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Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve kargo uçuşları durduruldu
Ankara, IRNA- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve…
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Schmid: KOEP Ortak Komisyonu dikkate değer kararlarla sonuçlandı
Viyana, IRNA- AB Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Helga Schmid, Kapsamlı Ortak Eylem…
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Irakçi: Avrupa, KOEP’i korumak istiyor
Viyana, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Avrupa’nın…
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Tahran'da mukim büyükelçi ve yabancı misyon temsilcileri, korona virüsüne karşı mücadele için toplandı
Tahran, İRNA- Tahran'da mukim yabancı misyon temsilcileri, Dünya Sağlık Örgütü İran Ofisi Temsilcisi…
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İran'ın deve besleme merkezi Sistan ve Beluçistan
Zahidan, İRNA- İran'ın Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçisyan, ülkenin deve yetiştirme…
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İran üretimi nano parçacıkları bulunan pil genişleticileri ile pillerin işlevinde iyileşme
Tahran, İRNA- İranian Novin Nanokimya Kimyasal Maddeler Şirketi, araba pilinin işlevini iyileştirebi…
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Üç büyük otomotiv fabrikası 793 bin araç üretti
Tahran, İRNA- İran takviminde 1398 yılının ilk 11 ayında (21 Mart 2019- 19 Şubat 2020 arası)…
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