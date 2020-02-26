Tahran, İRNA- Tahran'da mukim yabancı misyon temsilcileri, Dünya Sağlık Örgütü İran Ofisi Temsilcisi ve Sağlık Bakanlığı yetkililerin katılımıyla 26 Şubat günü Dışişleri Bakanlığı'nda korona virüsüne karşı mücadelede alınması gereken önlemlerin konuşulduğu toplantı gerçekleşti. Fotoğrafçı: Saredoht Sultaniye Zencani
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Tahran'da mukim büyükelçi ve yabancı misyon temsilcileri, korona virüsüne karşı mücadele için toplandı
Tahran, İRNA- Tahran'da mukim yabancı misyon temsilcileri, Dünya Sağlık Örgütü İran Ofisi Temsilcisi…
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İran'ın deve besleme merkezi Sistan ve Beluçistan
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Üç büyük otomotiv fabrikası 793 bin araç üretti
Tahran, İRNA- İran takviminde 1398 yılının ilk 11 ayında (21 Mart 2019- 19 Şubat 2020 arası)…
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Nükleer Anlaşma 15. Ortak Komisyonu Toplantısı Viyana’da başladı
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İnsanların yaraları üzerinden sevinmek utanç verici
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İranlı hakemin Asya Karate Hakem Kurulu üyeliği uzatıldı
Urmiye, İRNA- Batı Azerbaycan Spor ve Gençlik Müdürlüğü Halkla İlişkileri Müdürü Seccad Hubdil,…
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