26 Şub 2020 16:31
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News Code: 83692433
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Tahran'da mukim büyükelçi ve yabancı misyon temsilcileri, korona virüsüne karşı mücadele için toplandı

Tahran, İRNA- Tahran'da mukim yabancı misyon temsilcileri, Dünya Sağlık Örgütü İran Ofisi Temsilcisi ve Sağlık Bakanlığı yetkililerin katılımıyla 26 Şubat günü Dışişleri Bakanlığı'nda korona virüsüne karşı mücadelede alınması gereken önlemlerin konuşulduğu toplantı gerçekleşti. Fotoğrafçı: Saredoht Sultaniye Zencani

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