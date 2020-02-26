Zahidan, İRNA- İran'ın Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçisyan, ülkenin deve yetiştirme merkezi olmakla meşhur. İran'ın toplam deve miktarının yarısı olan 75 bini bu ildedir. Fotoğrafçı: İsmet Cihani
-
Tahran'da mukim büyükelçi ve yabancı misyon temsilcileri, korona virüsüne karşı mücadele için toplandı
Tahran, İRNA- Tahran'da mukim yabancı misyon temsilcileri, Dünya Sağlık Örgütü İran Ofisi Temsilcisi…
-
İran'ın deve besleme merkezi Sistan ve Beluçistan
Zahidan, İRNA- İran'ın Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçisyan, ülkenin deve yetiştirme…
-
İran üretimi nano parçacıkları bulunan pil genişleticileri ile pillerin işlevinde iyileşme
Tahran, İRNA- İranian Novin Nanokimya Kimyasal Maddeler Şirketi, araba pilinin işlevini iyileştirebi…
-
Üç büyük otomotiv fabrikası 793 bin araç üretti
Tahran, İRNA- İran takviminde 1398 yılının ilk 11 ayında (21 Mart 2019- 19 Şubat 2020 arası)…
-
Nükleer Anlaşma 15. Ortak Komisyonu Toplantısı Viyana’da başladı
Londra, İRNA- Nükleer Anlaşma 15. Ortak Komisyonu Toplantısı, İran ile 4+1 ülkeleri dışişleri…
-
İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
-
İnsanların yaraları üzerinden sevinmek utanç verici
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, ABD'li düşünce kuruluşu müdürü Mark…
-
Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı, İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı ile görüştü
Tahran, İRNA-Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı General Fuad Memmadov, Tahran'da İran Genelkurmay…
-
İran-Azerbaycan 2. Ortak Askeri Komisyon Toplantısı düzenlendi
Tahran, İRNA- İran-Azerbaycan 2. Ortak Askeri Komisyon Toplantısı , iki ülkeden askeri heyetlerin…
-
İranlı hakemin Asya Karate Hakem Kurulu üyeliği uzatıldı
Urmiye, İRNA- Batı Azerbaycan Spor ve Gençlik Müdürlüğü Halkla İlişkileri Müdürü Seccad Hubdil,…
yorumunuz