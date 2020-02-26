26 Şub 2020 16:17
Journalist ID: 2391
News Code: 83692409
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İran'ın deve besleme merkezi Sistan ve Beluçistan

Zahidan, İRNA- İran'ın Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçisyan, ülkenin deve yetiştirme merkezi olmakla meşhur. İran'ın toplam deve miktarının yarısı olan 75 bini bu ildedir. Fotoğrafçı: İsmet Cihani

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