25 Şub 2020 15:42
Journalist ID: 2394
News Code: 83690535
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Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Tahran-Kuzey Otoyolu 1. Bölgesi'nin açılışından kareler

Tahran, İRNA- Tahran-Kuzey Otoyolu 1. Bölgesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla 25 Şubat günü gerçekleşti. Fotoğrafçı: Emin Celali

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