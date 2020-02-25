25 Şub 2020 13:27
Journalist ID: 2394
News Code: 83690036
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Buşehr’de Caşk Tuz Kubbesinden kareler

Buşehr, İRNA- Buşehr’de bulunan Tuz Dağı veya Caşk Tuz Kubbesi, İran ve Ortadoğu'daki en büyük en güzel tuz dağıdır. Dağda her yıl birçok turist çeken birçok mağara, şelale ve güzel tuz kristalleri bulunur.Fotoğrafçı: Abbas Haydari

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