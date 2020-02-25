Buşehr’de Caşk Tuz Kubbesinden kareler

Buşehr, İRNA- Buşehr’de bulunan Tuz Dağı veya Caşk Tuz Kubbesi, İran ve Ortadoğu'daki en büyük en güzel tuz dağıdır. Dağda her yıl birçok turist çeken birçok mağara, şelale ve güzel tuz kristalleri bulunur.Fotoğrafçı: Abbas Haydari