Buşehr’de Caşk Tuz Kubbesinden kareler

Buşehr, İRNA- Buşehr’de bulunan Tuz Dağı veya Caşk Tuz Kubbesi, İran ve Ortadoğu'daki en büyük en güzel tuz dağıdır. Dağda her yıl birçok turist çeken birçok mağara, şelale ve güzel tuz kristalleri bulunur.Fotoğrafçı: Abbas Haydari
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Ruhani, herkesin Ulusal Koronavirüs Önleme Merkezi emirlerine uymasını istedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhai, herkesten Ulusal Koronavirüs…
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İran, Siyonist rejimin Gazze’ye saldırısını mahkum etti
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, işgalci…
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Zarif: Korona ile mücadele terörizmle mücadele gibi daha çok bölgesel işbirliği istemekte
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Koronavirüs ile…
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Bakan Koca, İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand ile görüştü
Ankara, IRNA- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'ın Ankara Büyükelçisi…
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Yurt dışında yaşayan İran vatandaşları İran aleyhindeki ilaç ambargoların kaldırılmasını istedi
Tahran, IRNA- Yurt dışında yaşayan bazı İran vatandaşları BM Genel Sekreteri ve Dünya Sağlık…
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Asya Futbol Konfederasyonu, İran Futbol Federasyonu'nu 120 bin dolar cezaya mahkum etti
Tahran, İRNA- Asya Futbol Konfederasyonu, İran Futbol Federasyonu'nu 120 bin dolar mali cezaya…
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İranlı jimnastikçi dünyanın en iyi 4 jimnastikçisi arasında
Tahran, İRNA- Dünya Jimnastik Federasyonu'nun açıklamasına göre İranlı jimnastikçi Said Rıza…
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1. Uluslararası İran Elektrik Sanayi Girişim Etkinliği Tebriz'de düzenlenecek
Tebriz, İRNA- Doğu Azerbaycan Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Ekber Ferecniya, 1. Uluslararası…
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Türkiye uçuşları, yolcuların İran'a dönebilmesi amacıyla yapılıyor
Tahran, İRNA- İran Hava Yolları Şirketi (Homa) yaptığı açıklamada, Tahran'dan Türkiye'ye herhangi…
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Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Tahran-Kuzey Otoyolu 1. Bölgesi'nin açılışından kareler
Tahran, İRNA- Tahran-Kuzey Otoyolu 1. Bölgesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla…
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