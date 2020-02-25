25 Şub 2020 13:14
Journalist ID: 2394
News Code: 83689814
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İran Posta ve İletişim Müzesi

Tahran, İRNA- Başkent Tahran'daki Posta ve İletişim Müzesi'ni ziyaret etmek, İran'da tarih boyunca bilgi alışverişi araçlarını tanımak için eğlenceli bir yol olarak görülebilir. Fotoğrafçı: Asger Hamse

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