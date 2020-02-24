24 Şub 2020 19:14
Journalist ID: 1942
News Code: 83689372
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Tebriz Metrosunun Dezenfektanından Görüntüler

Tebriz, IRNA- Korona virüsü ile mücadele için Tebriz Metrosunda her gün düzenli olarak dezenfekte olmaktadır.

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