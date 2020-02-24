Luristan’da bulunan Mahmel Dağından kareler

Hürremabad, İRNA- İran'ın güneybatısında yer alan Luristan ilinin merkezi Hürremabad'ın kuzeydoğusundaki Mahmel Dağı, likenlerle kapalıdır. Güzellikleri ve saf iklimi onu doğa severler ve turistler için ideal bir yer haline getirmiştir. Fotoğrafçı: Ahmed Riyahi Dehkordi
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