24 Şub 2020 16:48
Journalist ID: 2394
News Code: 83689046
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Luristan’da bulunan Mahmel Dağından kareler

Hürremabad, İRNA- İran'ın güneybatısında yer alan Luristan ilinin merkezi Hürremabad'ın kuzeydoğusundaki Mahmel Dağı, likenlerle kapalıdır. Güzellikleri ve saf iklimi onu doğa severler ve turistler için ideal bir yer haline getirmiştir. Fotoğrafçı: Ahmed Riyahi Dehkordi

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