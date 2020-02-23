23 Şub 2020 20:51
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News Code: 83687561
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İsfahan'da geleneksel çaydanlık üretim atölyeleri

İsfahan, İRNA- Geleneksel çaydanlık ütretim atölyeleri İsfahan'ın Necefabad kentinin Celalabad köyünde yer almaktadır. Köyün erkekleri atölyelerde çaydanlıkları yapıp üretirken, kadınlar ise çaydanlıklara desen atıp süslüyor ve paketlere koyuyorlar. Fotoğrafçı: Resul Şucayi

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