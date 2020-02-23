23 Şub 2020 20:44
Journalist ID: 2394
News Code: 83687427
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Cumhurbaşkanı Ruhani ile Avusturya Dışişleri Bakanı'nın görüşmesinden kareler

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslar için Tahran'a gelen Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’i kabul etti. Fotoğrafçı: Merziye Süleymani

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