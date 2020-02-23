Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslar için Tahran'a gelen Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’i kabul etti. Fotoğrafçı: Merziye Süleymani
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İran, Asya Serbest Güreş Şampiyonası şampiyonu oldu
Tahran, İRNA- Hindistan'da düzenlenen Asya Serbest Güreş Şampiyonası'nda İran Milli Serbest…
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İran ve Avusturya dışişleri bakanları 2. tur müzakereleri düzenlendi
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg…
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İsfahan'da geleneksel çaydanlık üretim atölyeleri
İsfahan, İRNA- Geleneksel çaydanlık ütretim atölyeleri İsfahan'ın Necefabad kentinin Celalabad…
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Cumhurbaşkanı Ruhani ile Avusturya Dışişleri Bakanı'nın görüşmesinden kareler
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslar için Tahran'a gelen Avusturya Dışişleri…
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İran ve Hollanda Dışişleri Bakanları'nın görüşmesinden kareler
Tahran, İRNA- Resmi temaslarda bulunmak üzere İran'da bulunan Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander…
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İçişleri Bakanı: Meclis seçimlerine katılım 42.57
Tahran, İRNA - İran İçişleri Bakanı Abdürrıza Rahmani Fazli, 11. Meclis seçimlerine 24.512.404…
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İranlıların Türkiye'ye seyahat yapmaları için sağlık belgesi zorunluluğu getirildi
Tahran, İRNA- İmam Humeyni Havalimanı Şirketi İletişim, Enformasyon ve Uluslararası İlişkiler…
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İran Milli Kılıç Takımı çeyrek finalde
Tahran, İRNA- İran Milli Kılıç Takımı sabre dalında, Polonya'da düzenlenen Dünya Eskrim Şampiyonası'…
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Pakistan Üstün Kadın Nişanı İranlı Nergiz Abyar'a verildi
Tahran, İRNA- İranlı kadın yönetmen Nergiz Abyar, Pakistan'ın 2020 İslam Dünyası En Başarılı…
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Tahran-Ankara treninde 12 kilo metamfetamin ele geçirildi
Tahran, İRNA- İran Demiryolu Polisi Komutanı, Tahran-Anklara treninden 12 kilogram metamfematinin…
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