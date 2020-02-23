Tahran, İRNA- Resmi temaslarda bulunmak üzere İran'da bulunan Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Dışişleri Bakanlığı'nda İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya gelerek Nükleer Anlaşma ile ilgili en son gelişmeleri ve AB'nin Nükleer Anlaşma ile ilgili taahhütleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Fotoğrafçı: Saredoht Sultaniye Zencani
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İran, Asya Serbest Güreş Şampiyonası şampiyonu oldu
Tahran, İRNA- Hindistan'da düzenlenen Asya Serbest Güreş Şampiyonası'nda İran Milli Serbest…
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İran ve Avusturya dışişleri bakanları 2. tur müzakereleri düzenlendi
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg…
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İsfahan'da geleneksel çaydanlık üretim atölyeleri
İsfahan, İRNA- Geleneksel çaydanlık ütretim atölyeleri İsfahan'ın Necefabad kentinin Celalabad…
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Cumhurbaşkanı Ruhani ile Avusturya Dışişleri Bakanı'nın görüşmesinden kareler
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslar için Tahran'a gelen Avusturya Dışişleri…
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İran ve Hollanda Dışişleri Bakanları'nın görüşmesinden kareler
Tahran, İRNA- Resmi temaslarda bulunmak üzere İran'da bulunan Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander…
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İçişleri Bakanı: Meclis seçimlerine katılım 42.57
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