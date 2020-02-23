23 Şub 2020 20:34
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News Code: 83687413
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İran ve Hollanda Dışişleri Bakanları'nın görüşmesinden kareler

Tahran, İRNA- Resmi temaslarda bulunmak üzere İran'da bulunan Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Dışişleri Bakanlığı'nda İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya gelerek Nükleer Anlaşma ile ilgili en son gelişmeleri ve AB'nin Nükleer Anlaşma ile ilgili taahhütleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Fotoğrafçı: Saredoht Sultaniye Zencani

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