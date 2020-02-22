22 Şub 2020 18:27
Journalist ID: 2391
News Code: 83686183
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Cumhurbaşkanı Ruhani ile Hollanda Dışişleri Bakanı'nın bir araya gelmesinden görüntüler

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslar için Tahran'a gelen Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'u kabul etti. Fotoğrafçı: Merziye Süleymani

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