Cumhurbaşkanı Ruhani ile Hollanda Dışişleri Bakanı'nın bir araya gelmesinden görüntüler

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslar için Tahran'a gelen Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'u kabul etti. Fotoğrafçı: Merziye Süleymani
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Hindistan Bangalore Film Festivali İran'dan Ruam Hastalığı ile faaliyete başlayacak
Tahran, İRNA- 12. Bangalore Film Festivali, İran'dan Ruam Hastalığı'nın seyirci ile buluşması…
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Ortadoğu'da en donanımlı elektrikli enerji dönüştürücü cihazları üretim hattı faaliyete başladı
Tahran, İRNA- Ortadoğu çapında en büyük olan elektrikli enerji dönüştürücü cihazlar üretim…
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Korona virüsü ile mücadelede zafer bizim olacak
Tahran, İRNA- Sağlık Baknı Said Nemeki, son günlerde İran'da birkaç kişinin hayatına mal olan…
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İran-Türkmenistan sınırında Nevruzgah Töreni düzenlenecek
Meşhed, İRNA- Rezevi Horasan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm İl Müdürü Ebülfazl Mükerremifer,…
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Asya Güreş Şampiyonası'nda İranlı sporculardan 4 madalya
Tahran, İRNA- Hindistan'da düzenlenen Asya Serbest Güreş Şampiyonası'nda İranlı güreşçiler…
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Emirkebir Teknik Üniversitesi araştırmacıları ile 8 ülkeden meslektaşları arasında iş birliği
Tahran, İRNA- İran'ın önde gelen teknik üniversitelerinden Emirkebir Teknik Üniversitesi'nde…
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70. Berlin Film Festivali'nde İran filmleri ödül için yarışacak
Tahran, İRNA- 7. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) İran'dan birkaç filmin diğer…
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Yılın ilk 10 ayında buz dolabı ve soğutucu buzdolabı üretimi %6.3 artış yakaladı
Tahran, İRNA- Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, İran takviminde yılın…
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Erdebil İslami Azad Üniversitesi ile Türkiye üniversiteleri arasındaki iş birliği güçlenecek
Erdebil, İRNA- Erdebil İslami Azad Üniversitesi Yabancı Öğrenciler Dairesi Başkan Vekili, üniversite…
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2 İranlı kadın, Uluslararası Olimpiyat ve Paralimpik Komiteleri ödüllerine aday
Tahran, İRNA- Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile Uluslararası Parlimpik Komitesi, at biniciliği…
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