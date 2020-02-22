İran ve Hollanda Dışişleri Bakanları'nın görüşmesinden kareler

Tahran, İRNA- Resmi temaslarda bulunmkaz üzere İran'da bulunan Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Dışişleri Bakanlığı'nda İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya gelerek ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı. Kameraman: Emin Celali