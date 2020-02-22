22 Şub 2020 16:09
Journalist ID: 2391
News Code: 83686037
0 Persons

İran ve Hollanda Dışişleri Bakanları'nın görüşmesinden kareler

Tahran, İRNA- Resmi temaslarda bulunmkaz üzere İran'da bulunan Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Dışişleri Bakanlığı'nda İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya gelerek ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı. Kameraman: Emin Celali

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 12 =