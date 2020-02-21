Dini azınlıkların mensubu geniş şekilde seçimlere katıldı

Tahran, IRNA- İran genelinde düzenlenen 11. İslami Şura Meclisi seçimlerine İranlı dini azınlıklar mensupları geniş şekilde katıldı. İran Anayasasası'nın 64. maddesine göre Zerdüşlti ve Yahudiler birer milletvekili, Asuri ve Keldani Hristiyanlar toplam bir milletvekili ve Güney ve Kuzey Ermeniler ise birer milletvekili çıkarabiliyor.
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