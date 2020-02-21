21 Şub 2020 18:42
Journalist ID: 1942
News Code: 83684579
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Hollanda Dışişleri Bakanı İsfahan’ın tarihi mekanlarını ziyaret etti

İsfahan, IRNA- Hollanda Dışişleri Bakanı Steph Belock, İsfahan’da tarihi mekanları ziyaret etti.

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