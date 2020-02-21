21 Şub 2020 16:15
Journalist ID: 1942
News Code: 83684294
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Tahran’da seçim görüntüleri

Tahran, IRNA- Tahran halkı bu sabahtan, İran’ın diğer bölgeleri gibi İslami Şura Meclisine gönderecekleri milletvekillerin seçimi için oy sandıklarına koştu.

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