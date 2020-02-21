21 Şub 2020 14:21
Journalist ID: 1942
News Code: 83683981
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İran genellinde seçim manzaraları

Tahran, IRNA- İran’da bugün düzenlenen 11. İslami Şura Meclisi ve 5. Dönem Uzmanlar Meclisi Ara seçimleri halkın geniş katılımı ile devam etmekte.

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