21 Şub 2020 09:25
Journalist ID: 1942
News Code: 83683102
0 Persons

Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde Tahran’da toplu taşıma araçları dezenfekte oluyor

Tahran, IRNA- Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde Tahran’da toplu taşıma araçları ve metro durakları günün belli saatlerinde dezenfekte oluyor.

yorumunuz

You are replying to: .
9 + 5 =