20 Şub 2020 16:37
Journalist ID: 1942
News Code: 83682509
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Yenilenen 8 askeri uçak İran Deniz Kuvvetlerine verildi

Tahran, IRNA- İranlı uzmanlar tarafından yenilenen 8 askeri uçak yeniden İran Hava Kuvvetlerine verildi.

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