20 Şub 2020 09:44
Journalist ID: 1942
News Code: 83681944
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Sistan Beluçistan’da Sel

Zahedan, IRNA- Hirmend nehri vasıtası ile Afganistan üzerinden İran topraklarına ulaşan sel suları Sistan Beluçistan ilinde sellere sebep olmaktadır.

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