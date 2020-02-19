Merkezi'de yer alan Sen İk Mağarası'ndan manzaralar

Erak, İRNA- Başkent Tahran'ın güneybatısında yer alan Merkezi ilinin Delican ilçesine bağlı Dodehek köyünün yakınlığında yer alan Sen İk Mağarası, İran'ın doğal ve bakir eserlerindne ve en çekici mağaralarından biri olarak yerli ve yabancı turistleri ağırlamkatadır. Kameraman: Ali Kerimi