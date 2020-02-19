19 Şub 2020 12:06
Journalist ID: 2391
News Code: 83680610
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Tahran Kasr Müzesi'nde Markof Müzesi'nden kareler

Tahran, İRNA- Fethali Şah Kaçar döneminde inşa edilen Kasr Müzesi, birçok bölümden oluşuyor. Bunların en önemlilerinden biri Markof Müzesidir. Görüntülerde Markof Müzesi'ndeki tarihi belgelerden kesitler yer almaktadır.

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