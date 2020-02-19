Tahran Kasr Müzesi'nde Markof Müzesi'nden kareler

Tahran, İRNA- Fethali Şah Kaçar döneminde inşa edilen Kasr Müzesi, birçok bölümden oluşuyor. Bunların en önemlilerinden biri Markof Müzesidir. Görüntülerde Markof Müzesi'ndeki tarihi belgelerden kesitler yer almaktadır.
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Musevi: İran’ın FATF kara listesinde yer alması siyasi bir uygulamadır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın…
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Bakan Koca: Koronaviris’le mücadelede İran’ın yanındayız
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Tahran, IRNA- İçişleri Bakanlığına bağlı Seçim Merkezi, 11. Dönem Meclis seçimlerinde oy verme…
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Cihanpur: Koronavirüs’ün bulaştığı kişi sayısı 13 kişiye ulaştı
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