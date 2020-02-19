Azadi Kulesi'ne Çin halkı ile dayanışma amacı ile Çin bayrağı yansıtıldı

Tahran, İRNA- İran'ın başkenti Tahran'ın simgelerinden Azadi Kulesi'ne son ayda Çin'de ortaya çıkan ve hozla dünyaya yayılan, bugüne kadar da 2 bine yakın insanın ölümüne yol açan korona virüs ile mücadelede zor günler geçiren Çin halkı ile dayanışma amacı ile Çin bayrağı vedestek mesajları yansotıldı. Kameraman: Davut Kahrdar