18 Şub 2020 18:01
Journalist ID: 2394
News Code: 83679761
0 Persons

Tahran’da 11. İslami Şura Meclisi milletvekilleri seçimleri aday adayların seçim kampanyalarından görüntüler

Tahran, İRNA- İslami Şura Meclisi milletvekilleri aday adayları, vatandaşların oylarını almak için seçimlere kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Resimde Tahran'daki aday adayların seçim kampanyalarından kesitler görülektedir. Fotoğrafçı: Hadi Loziri

yorumunuz

You are replying to: .
8 + 7 =