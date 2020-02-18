18 Şub 2020 14:57
Journalist ID: 2394
News Code: 83679648
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İslam İnkılabı Rehberi'nin Doğu Azerbaycan halkını kabulünden kareler

Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Tebriz halkının 18.2.1978 tarihindeki tarihi ayaklanmasının yıldönümünde Doğu Azerbaycan ilinin farklı bölgelerinden binlerce vatandaşı kabul etti.

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