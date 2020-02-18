18 Şub 2020 14:54
Journalist ID: 2394
News Code: 83679399
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Ahvaz’da General Şehit Süleymani heykelinin açılışından kareler

Tahran, İRNA- General Şehit Kasım Süleymani’nin heykeli Ahvaz Havalimanı Üçyolunda, il yetkililerince düzenlenen bir törenle tanıtıldı. Fotoğrafçı: Ali Moeref

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