Tahran, İRNA- General Şehit Kasım Süleymani’nin heykeli Ahvaz Havalimanı Üçyolunda, il yetkililerince düzenlenen bir törenle tanıtıldı. Fotoğrafçı: Ali Moeref
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İran’ın Avrasya bölgesi ile ticaet hacmi iki milyar dolara ulaştı
Tahran, IRNA- İran Gümrük İdaresi Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, İran’ın Avrasya bölgesi ülkelerle…
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İlaç fiyatları İran’da çok ucuzdur
Tahran, IRNA- İran İlaç ve Gıda Kurumu Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, İran’daki ilaç fiyatlarının…
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Tahran’da 11. İslami Şura Meclisi milletvekilleri seçimleri aday adayların seçim kampanyalarından görüntüler
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclisi milletvekilleri aday adayları, vatandaşların oylarını almak…
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2019 yılında İran makale sayısı 60 bine yükseldi
Tahran, İRNA- İslam Dünyası Bilim Daynak Veri Tabanı Başkan Vekili Muhammed Cevad Dehgani,…
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İslami Azad Üniversitesi, Orta Doğu'da bilim üretiminde en iyi üniversite
Tahran, İRNA- İran İslami Azad Üniversitesi, Clarivate Analatics Scouters'ın veri tabanının…
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BM, İran'ın direniş ekonomisi programlarını destekliyor
Tahrn, İRNA- BM Tahran Koordinatörü Okoçi Daniel, Birleşmiş Milletler'in dünya genelinde kalıcı…
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İslam İnkılabı Rehberi'nin Doğu Azerbaycan halkını kabulünden kareler
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Tebriz halkının 18.2.1978 tarihindeki…
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Ahvaz’da General Şehit Süleymani heykelinin açılışından kareler
Tahran, İRNA- General Şehit Kasım Süleymani’nin heykeli Ahvaz Havalimanı Üçyolunda, il yetkililerinc…
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Asya Gençler Halter Şampiyonası'nda İranlı haltrerci altın madalya kazandı
Tahran, İRNA- Özbekistan'da düzenlenen Asya Gençler Halter Şampiyonası'nda İranlı halterci…
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İranlı araştırmacılar mesane kanserini ortaya çıkmasından 10 yıl öncesinden teşhis etmeyi başardı
Tahran, İRNA- Rıza Melikzade'nin başında yer aldığı İranlı araştırmacılardan oluşan bir heyet…
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