18 Şub 2020 14:49
Journalist ID: 2394
News Code: 83679356
0 Persons

Fecr Müzik Festivali'nden görüntüler

Tahran, İRNA- Görüntülerde 35. Fecr Müzik Festivali'nin altıncı gününde düzenlenen Arun Efşar, Genç Festival Bölümü ،Çekvek, Hemnevazan Vedad, Nağme Gerdan, Hemnevazan Fahte, Kovartet Halice Fars Grubu’nun konserlerinden kareler görülmektedir.

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 11 =