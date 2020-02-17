Uluslararası Caspian (Hazar) Satranç Kupası'ndan görüntüler

Reşt, İRNA- Reşt Kentinde yerli ve yabancı 905 satranç oyuncusunun katılımı ile düzenlenen Caspian (Hazar) Satranç Kupası'na İran'ın yanı sıra Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Türkmenistan ve Irak’tan satranççılar katıldı. Fotoğrafçı: Muctaba Muhammedi