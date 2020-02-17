17 Şub 2020 15:21
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News Code: 83678156
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Uluslararası Caspian (Hazar) Satranç Kupası'ndan görüntüler

Reşt, İRNA- Reşt Kentinde yerli ve yabancı 905 satranç oyuncusunun katılımı ile düzenlenen Caspian (Hazar) Satranç Kupası'na İran'ın yanı sıra Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Türkmenistan ve Irak’tan satranççılar katıldı. Fotoğrafçı: Muctaba Muhammedi

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