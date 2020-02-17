17 Şub 2020 15:18
Journalist ID: 2394
News Code: 83678131
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33. Uluslararası Harezmi Festivali'nden kareler

Tahran, İRNA- 33. Uluslararası Harezmi Festivali, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Tahran'ın Zirve Salonu'nda düzenlendi.

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