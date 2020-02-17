İran şehirlerinde onbirinci parlamento seçimlerinin heyecanı

Tahran, İRNA- İslami Şura Meclisi milletvekilleri adayların kampanya ofisleri önündeki kampanya geceleri, şehre yeni bir renk, neşe ve heyecan kazandırdı. Örneğin, Hemedan'da milletvekili adayların seçim kampanyaları vatandaşların dikkatini çekti. Erdebil'de sadece milletvekili adaylarının posterleri için belirlenmiş alanlar değil de tüm şehrin yüzü değişti. Şiraz kentinde ise milletvekili adayları için saha kampanyaları başladı.
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