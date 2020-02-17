17 Şub 2020 15:12
Journalist ID: 2394
News Code: 83677509
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Fecr Müzik Festivali'nden kareler

Tahran, İRNA- Görüntülerde 35. Fecr Müzik Festivali'nin beşinci gününde düzenlenen Rhetoric Orkestrası, Restak Grubu, Makan Grubu’nun konserlerinden kareler görülmektedir

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