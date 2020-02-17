Tahran, İRNA- Görüntülerde 35. Fecr Müzik Festivali'nin beşinci gününde düzenlenen Rhetoric Orkestrası, Restak Grubu, Makan Grubu’nun konserlerinden kareler görülmektedir
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Uluslararası Caspian (Hazar) Satranç Kupası'ndan görüntüler
Reşt, İRNA- Reşt Kentinde yerli ve yabancı 905 satranç oyuncusunun katılımı ile düzenlenen…
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33. Uluslararası Harezmi Festivali'nden kareler
Tahran, İRNA- 33. Uluslararası Harezmi Festivali, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Tahran'ın…
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İran şehirlerinde onbirinci parlamento seçimlerinin heyecanı
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclisi milletvekilleri adayların kampanya ofisleri önündeki kampanya…
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Fecr Müzik Festivali'nden kareler
Tahran, İRNA- Görüntülerde 35. Fecr Müzik Festivali'nin beşinci gününde düzenlenen Rhetoric…
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İranlı yönetmen İslam Dünyası Üstün Kadınlar Ödülü'ne değer görüldü
Tahran, İRNA- Hum Network Televizyon ve Medya Şirketi, İranlı kadın yönetmen Nargiz Abyar'a…
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İranlı halterciler Asya Gençler Halter Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı
Tahran, İRNA- Özbekistan'da düzenlenen Asya Gençler Halter Şampiyonası'nda İranlı genç halterciler…
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İran halkı ABD'lilerin çelişkili açıklamalarına alışmışlar
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 'Saygın İran halkı, Amerikan yetkililerinin…
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Şazend Petrokimya'dan 200 milyon dolarlık ihracat öngörüsü
Erak, İRNA- Merkezi Valisi, 'İlimizden geçen yıl yapılan 1 milyar dolarlık ihracatın büyük…
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İtalyan filmler İran sinemalarında seyirci ile buluşacak
Tahran, İRNA- İranlılar Sanat ve Tecrübe Sienması Kuruluşu ve İtalya'nın Tahran Büyükelçiliği'nin…
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İranlı iş adamları Suriye imarına katkıda bulunmak istiyor
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, 'Suriye'nin imarı ve ekonomik ilişkilerimizin…
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