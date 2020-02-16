16 Şub 2020 21:03
Journalist ID: 2394
News Code: 83676320
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İran'ın Bushehr kıyısında deniz kuşlarından kareler

Buşehr, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Buşehr iline seyahat eden turistler, Buşehr kıyılarında uçan deniz kuşlarının güzel manzarasını izleyerek bu anın zevkini yaşıyorlar. Fotoğrafçı: Abbas Haydari

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