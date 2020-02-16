Buşehr, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Buşehr iline seyahat eden turistler, Buşehr kıyılarında uçan deniz kuşlarının güzel manzarasını izleyerek bu anın zevkini yaşıyorlar. Fotoğrafçı: Abbas Haydari
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İran'ın Bushehr kıyısında deniz kuşlarından kareler
Buşehr, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Buşehr iline seyahat eden turistler,…
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