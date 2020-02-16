16 Şub 2020 20:58
Journalist ID: 2394
News Code: 83676303
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İran Kadınlar Futbol Ligi'nden kareler

İsfahan, İRNA- İran Kadınlar Futbol Ligi çerçevesinde 14 Şubat günü İsfahan'ın Sepahan takımı ile Zob Ahen takımı arasında oynan maçı Sepahan 4-0 'lık kazandı. Fotoğrafçı: Zehra Bağban

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