15 Şub 2020 23:16
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News Code: 83675789
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Mesih ve Areş konserinden kareler

Tahran, İRNA- 35. Fecr Müzik Festivali, Areş ve Mesih kardeşlerin pop müzik konseri ile açılışını yaptı. İki kardeşin konserinde 'Kanat Çırp', 'Senen Sonra', 'Gitme', 'Gülsün', 'Sen Yanımda Değilsin', 'Fırtınalar Koparırım' ve 'Ölmem' gibi parçalar çalındı. Kameraman: Emin Celali

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