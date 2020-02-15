Tahran, İRNA- 35. Fecr Müzik Festivali, Areş ve Mesih kardeşlerin pop müzik konseri ile açılışını yaptı. İki kardeşin konserinde 'Kanat Çırp', 'Senen Sonra', 'Gitme', 'Gülsün', 'Sen Yanımda Değilsin', 'Fırtınalar Koparırım' ve 'Ölmem' gibi parçalar çalındı. Kameraman: Emin Celali
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Mesih ve Areş konserinden kareler
Tahran, İRNA- 35. Fecr Müzik Festivali, Areş ve Mesih kardeşlerin pop müzik konseri ile açılışını…
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Asgeri İran'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak ilk karetecisi oldu
Tahran, İRNA- Milli karatecimiz Behmen Asgeri, Dubai'de düzenlenen Karate-1 Karate Ligi finallerine…
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