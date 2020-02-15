Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Cumhurbaşkanlığı Aile ve Kadınlar Başkanı Masume İbtikar'ın katılımıyla Hz. Fatime Zehra'nın doğum günü nedeniyle 15 Şubat günü Tahran'ın Zirve Toplantı Salonu'nda İranlı Kadınlar Konferansı düzenlendi. Kameraman: Emin Celali
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Mesih ve Areş konserinden kareler
Tahran, İRNA- 35. Fecr Müzik Festivali, Areş ve Mesih kardeşlerin pop müzik konseri ile açılışını…
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Asgeri İran'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak ilk karetecisi oldu
Tahran, İRNA- Milli karatecimiz Behmen Asgeri, Dubai'de düzenlenen Karate-1 Karate Ligi finallerine…
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'İranlı Kadınlar Konferansı'ndan görüntüler
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Cumhurbaşkanlığı Aile ve Kadınlar Başkanı Masume…
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Petrokimya sektöründe 40 milyar dolarlık yatırım fırsatı
Tahran, İRNA- Petrol Bakanı Bijen Zengene, gelecek 5 yıl içinde petrokimya sektöründe 30 milyar…
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Fecr Müzik Festivali'nde görüntüler
Tahran, İRNA- 35. Fecr Müzik Festivali'nin üçüncü gününde Rıza Behram, Bang-e Nev ve İkbal…
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İran Sünnilerinden bir heyet Lübnan'da
Tahran, İRNA- Mevlevi Abdüssamet Sadati'nin başkanlığından İran'dan Sünni bir heyet, Lübnanlı…
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ABD'nin bölgedeki varlığının sonu başlamıştır
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'ABD'nin bölgedeki…
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İran, ABD askerlerinin bölgede bulunmasının istikrarsızlık nedeni olduğunu vurguladı
New York, İRNA- İran'ın BM Daimi Temsilciliği, ABD'nin 13 Şubat günü İran'la ilgili deklarasyonunun…
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Zarif ve Alman mevkidaşı, AB'nin Nükleer Anlaşma taahhütlerini görüştü
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif ile Alman mevkidaşı Heiko Mass, bölgenin siyasi ve güvenlik…
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Zarif, Ukrayna uçağına ilişkin kurulan dışişleri bakanları toplantısına katıldı
Tahran, İRNA- Münih Güvenlik Konferansı sırasında Tahran'da 8 Ocak'ta kaza sonucu düşürülen…
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