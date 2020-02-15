15 Şub 2020 23:00
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News Code: 83675785
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'İranlı Kadınlar Konferansı'ndan görüntüler

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Cumhurbaşkanlığı Aile ve Kadınlar Başkanı Masume İbtikar'ın katılımıyla Hz. Fatime Zehra'nın doğum günü nedeniyle 15 Şubat günü Tahran'ın Zirve Toplantı Salonu'nda İranlı Kadınlar Konferansı düzenlendi. Kameraman: Emin Celali

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