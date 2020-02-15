Fecr Müzik Festivali'nden görüntüler

Tahran, İRNA- 35. Fecr Müzik Festivali'nin üçüncü gününde Rıza Behram, Bang-e Nev ve İkbal Azer'in gösteilerinden görüntüler görülmektedir. Fotoğrafçı: Emin Celali, Asger Hamse ve Abdullah Haydari
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Tahran Senfoni Orkestrası'ndan manzaralar
Tahran, İRNA- 16 Şubat’ta Nasir Haydaryan yönetimindeki İram Ulusal Senfoni Orkestrası'nın…
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Dünya Kabaddi Kupası'nda İran üçüncü sırada yer aldı
İslamabad, İRNA- Pakistan’da düzenlenen 2020 Dünya Kabaddi Kupası'nda İran Milli Kabaddi Takımı…
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İran filmi kültürel çeşitlilik ödülü aldı
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Cemşid Mahmudi’nin yönettiği ‘Azim’in Annesi Rona‘ isimli film,…
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Karate-1 Liginde İranlı karateciler 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı
Tahran,İRNA- Dubai’de düzenlenen Karate-1 Liginde İranlı karateciler Zebihullah Purşeyb ve…
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İran'ın Bushehr kıyısında deniz kuşlarından kareler
Buşehr, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Buşehr iline seyahat eden turistler,…
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İran Kadınlar Futbol Ligi'nden kareler
İsfahan, İRNA- İran Kadınlar Futbol Ligi çerçevesinde 14 Şubat günü İsfahan'ın Sepahan takımı…
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Maksimum baskıyı geride bıraktık
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Tüm göstergeler İran'ın ABD'nin maksimum baskı politikası…
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İranlı karateciler Karate-1 Liginde bronz madalya kazandı
Tahran, İRNA- Dubai’de düzenlenen Karate-1 Ligi'nde İranlı karateciler Behmen Asgeri ile Mehdi…
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Zarif ile Irakı mevkidaşı bir araya geldi
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Münih Güvenlik Konferansı sırasında Iraklı…
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Urmiye Gölü'nün su miktarı geçen yıla göre 1,55 milyar metreküp daha fazla
Urmiye, İRNA- Urmiye Gölü'nün su hacmindeki değişiklikleri incelediğimiz zaman, su hacminin…
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