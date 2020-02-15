15 Şub 2020 22:49
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News Code: 83675781
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Fecr Müzik Festivali'nde görüntüler

Tahran, İRNA- 35. Fecr Müzik Festivali'nin üçüncü gününde Rıza Behram, Bang-e Nev ve İkbal Azer'in gösteilerinden görüntüler görülmektedir. Fotoğrafçı: Emin Celali, Asger Hamse ve Abdullah Haydari

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