Tahran, IRNA- 13. Tahran Uluslararası Turizm ve El Sanatları Fuarından kareler.
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Google, İran Radyo Televizyonunun hesaplarını açıklamada bulunmadan kapattı
Londra, IRNA- İran Press TV kanalının Youtube hesabının kapanmasından iki ay sonra, İran Radyo…
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Kadınlar Motosiklet Yarışları
Tahran, IRNA- Kadınlar Motosiklet Yarışları Azadi pistinde 3 dalda düzenlendi.
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Uluslararası Tahran Turizm ve El Sanatları
Tahran, IRNA- 13. Tahran Uluslararası Turizm ve El Sanatları Fuarından kareler.
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İran Dışişleri Bakanı ve Kanada Başbakanı görüştü
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ve Kanada Başbakanı Jastin Trodori,…
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1780 kg aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi
Bircend, IRNA- Güney Horasan kolluk kuvvetleri başkanı Mecid Şoca Kum ve Simnan illeri polis…
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Fecr Müzik Festivalinin ikinci gecesinden kareler
Tahran, IRNA- Bu sene otuz beşincisi düzenlenen Fecr Müzik Festivalinin ikinci gecesinde farklı…
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Ülkede 93 bin faal kooperatif mevcuttur
Tahran, IRNA- İran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ali Hüseyin Şehriver, ülkede…
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İran’ın dış borcu 9 milyar dolara indi
Tahran, IRNA- İran’ın toplam dış borcu toplam 9 milyar 53 milyon dolara indi.
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İranlı atıcılar Danimarka’da iki madalya kazandı
Tahran, IRNA- Danimarka’da düzenlenen atıcılık karşılaşmalarından İran takımı karma bölümde…
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Şemhani: İran, Amerika’nın savaş veya teslim seçenekleri yönünde hareket etmedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Amerika’nın…
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