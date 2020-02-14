14 Şub 2020 19:05
Journalist ID: 1942
News Code: 83674263
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Uluslararası Tahran Turizm ve El Sanatları

Tahran, IRNA- 13. Tahran Uluslararası Turizm ve El Sanatları Fuarından kareler.

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