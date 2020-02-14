14 Şub 2020 09:24
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News Code: 83673834
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Fecr Müzik Festivalinin ikinci gecesinden kareler

Tahran, IRNA- Bu sene otuz beşincisi düzenlenen Fecr Müzik Festivalinin ikinci gecesinde farklı müzik dinletileri sunuldu.

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