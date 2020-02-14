Tahran, IRNA- Bu sene otuz beşincisi düzenlenen Fecr Müzik Festivalinin ikinci gecesinde farklı müzik dinletileri sunuldu.
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1780 kg aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi
Bircend, IRNA- Güney Horasan kolluk kuvvetleri başkanı Mecid Şoca Kum ve Simnan illeri polis…
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Fecr Müzik Festivalinin ikinci gecesinden kareler
Tahran, IRNA- Bu sene otuz beşincisi düzenlenen Fecr Müzik Festivalinin ikinci gecesinde farklı…
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Ülkede 93 bin faal kooperatif mevcuttur
Tahran, IRNA- İran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ali Hüseyin Şehriver, ülkede…
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İran’ın dış borcu 9 milyar dolara indi
Tahran, IRNA- İran’ın toplam dış borcu toplam 9 milyar 53 milyon dolara indi.
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İranlı atıcılar Danimarka’da iki madalya kazandı
Tahran, IRNA- Danimarka’da düzenlenen atıcılık karşılaşmalarından İran takımı karma bölümde…
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Şemhani: İran, Amerika’nın savaş veya teslim seçenekleri yönünde hareket etmedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Amerika’nın…
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Bane Kestane Ormanlarında Kış Manzaraları
Senendec, IRNA- İran Kürdistan ilinin Kuzey Batısında yer alan Bane kenti, İran’ın en soğuk…
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İran’ın yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesi 900 megawatt oldu
Sari, IRNA- İran Enerji Bakanı Reza Erdekaniyan, İran’ın yenilenebilir enerji kaynaklarının…
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İran 13. Uluslararası Turizm Fuarı Türk kurumların katılımıyla başladı
Ankara, IRNA- İran 13. Uluslararası Turizm Fuarı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek…
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Vaizi: Baskıların artması milletin iradesini güçlendirmektedir
Tebriz, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi Müdürü Mahmut Vaiz, ambargoları…
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