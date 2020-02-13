Senendec, IRNA- İran Kürdistan ilinin Kuzey Batısında yer alan Bane kenti, İran’ın en soğuk yerlerinden biridir. Kış aylarında bu bölgede bulunan kestane ormanları doğanın güzelliğini cömetrçe sergilemektedir.
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Bane Kestane Ormanlarında Kış Manzaraları
Senendec, IRNA- İran Kürdistan ilinin Kuzey Batısında yer alan Bane kenti, İran’ın en soğuk…
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İran’ın yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesi 900 megawatt oldu
Sari, IRNA- İran Enerji Bakanı Reza Erdekaniyan, İran’ın yenilenebilir enerji kaynaklarının…
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Tahran, IRNA- İrlanda Senato Meclisi Başkanı Denis Odonovan ülkesinin İran’ın dostu olduğunu…
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