13 Şub 2020 16:08
Journalist ID: 1942
News Code: 83673489
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Bane Kestane Ormanlarında Kış Manzaraları

Senendec, IRNA- İran Kürdistan ilinin Kuzey Batısında yer alan Bane kenti, İran’ın en soğuk yerlerinden biridir. Kış aylarında bu bölgede bulunan kestane ormanları doğanın güzelliğini cömetrçe sergilemektedir.

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