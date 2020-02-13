13 Şub 2020 10:35
Journalist ID: 1942
News Code: 83673112
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Mahabad’da kış dağcıları

Mahabad, IRNA- Mahabad Uraz Spor Kulübünün üyelerinden bir grup dağcı Berde Kendu zirvesini kışın fethetmek için karda yollarına devam ettiler.

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